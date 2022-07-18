Александр Емельяненко - об отношениях с Федором: Мы заняли позицию, что нам лучше друг без друга

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о текущих отношениях с братом Федором Емельяненко.

«С братом Федором давно общался. Мы заняли позицию оба, что нам друг без друга лучше, нежели чем вместе, он это озвучивал и говорил. То, что он скучает, что он жалеет, что всё так произошло, — это всё для красного словца, для вас, чтобы не выглядеть плохим». «Мы нигде не пересекаемся. Если вдруг будет ему тяжело, туго, плохо, конечно, я ему приду на помощь», — приводит слова Емельяненко TOFIGHT.RU.

На счету 45-летнего Емельяненко 47 профессиональных поединков в ММА, в которых он одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем для себя бою он одолел американца Тимоти Джонсона в первом раунде на турнире Bellator 269.