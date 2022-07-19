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Александр Емельяненко рассказал о своих отношениях с братом Федором

Братья так и не восстановили общение.
19 июля 2022 09:52
автор: Александр Шульгин

Российский боец-тяжеловес Александр Емельяненко признался, что давно не общался со своим титулованным старшим братом Федором.

«С Федором давно общался. То, что брат скучает и жалеет, что все так произошло, - это все для красного словца, для вас (журналистов), чтобы не выглядеть плохим. На самом деле, все с точностью и наоборот. Когда я ему позвонил, у него аж истерика началась. Тогда я решил, что не буду больше беспокоить», - приводит слова спортсмена ToFight.

Напомним, 30 сентября АЛександру предстоит провести поединок по правилам бокса против Вячеслава Дацика.

В своем последнем бою 23 февраля Емельяненко-младший победил 51-летнего Джеффа Монсона.

источник: Tofight
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