Александр Емельяненко рассказал о своих отношениях с братом Федором

Российский боец-тяжеловес Александр Емельяненко признался, что давно не общался со своим титулованным старшим братом Федором.
«С Федором давно общался. То, что брат скучает и жалеет, что все так произошло, - это все для красного словца, для вас (журналистов), чтобы не выглядеть плохим. На самом деле, все с точностью и наоборот. Когда я ему позвонил, у него аж истерика началась. Тогда я решил, что не буду больше беспокоить», - приводит слова спортсмена ToFight.
Напомним, 30 сентября АЛександру предстоит провести поединок по правилам бокса против Вячеслава Дацика.
В своем последнем бою 23 февраля Емельяненко-младший победил 51-летнего Джеффа Монсона.
источник: Tofight