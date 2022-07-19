«Копал грядки». Волков рассказал, при каких обстоятельствах ему предложили бой против Розенстрайка

Российский тяжеловес UFC Александр Волков рассказал, при каких обстоятельствах ему предложили в качестве следующего соперника Жаирзиньо Розенстрайка.

«Мне звонят и говорят: «Через месяц предлагают главный бой вечера с Розенстрайком». В то время я был на даче, копал грядки для посадки рассады. Я стою с лопатой, мне звонят, я перчатки снимаю, отвечаю, а мне предлагают подраться. Я такой: «Да, это здорово».

Честно говоря, сначала я сказал нет, потому что до боя оставалось 1,5 месяца. После пары дней размышлений я пришел к выводу, что особых соперников в топе для боя летом нет, но я все же хочу драться осенью в Абу-Даби», — сказал Волков в эфире подкаста Hustle MMA.

Напомним, что поединок между Волковым и Розенстрайком завершился в первом раунде – россиянин победил техническим нокаутом. Таким образом, Александр выиграл свой 35-й бой в карьере при десяти поражениях.