«Хотелось бы успеть подраться с ним». Волков назвал желаемого соперника в UFC

Российский тяжеловес Александр Волков рассказал, с кем бы из топовых бойцов он бы хотел провести поединок в UFC.

«Было бы прикольно подраться с Миочичем. Учитывая, что он со многими подрался, а я единственный свободен, почему бы ему не принять вызов другого бойца?

Если ему не хочется драться, вряд ли он будет делать это дальше. Хотелось бы успеть подраться с ним», – сказал боец YouTube-каналу Hustle MMA.

Миочич имеет профессиональный рекорд 20-4. В крайнем для себя поединке он встречался с камерунцем Фрэнсисом Нганну. Американец потерпел поражение нокаутом во втором раунде.

Напомним, что поединок между Волковым и Розенстрайком завершился в первом раунде – россиянин победил техническим нокаутом. Таким образом, Александр выиграл свой 35-й бой в карьере при десяти поражениях.