«Публика в какой-то степени давила». Волков - о поражении от Аспиналла

Российский тяжеловес UFC Александр Волков рассказал, почему он проиграл британцу Тому Аспиналлу в марте нынешнего года.

«Да, публика в какой-то степени давила, но, с другой стороны, мы профессионалы и должны быть готовы ко всему. Я не раз дрался в Америке, когда MMA ещё не были так популярны, и те же самые американцы меня освистывали. Был какой-то общий фон, и этот общий фон не позволил полноценно собраться», – сказал боец YouTube-каналу Hustle MMA.

Напомним, поединок между бойцами прошёл в марте этого года на турнире UFC Fight Night. Аспиналл одолел россиянина в первом раунде после сдачи.

Бой проходил в Лондоне.