Мухаммад Мокаев: Махачев должен затаскать и финишировать Оливейру

Британский боец UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев высказался относительно проведения титульного поединка между Шарлисом Оливейрой и Исламом Махачевым.

— Думаю, 80 на 20 в пользу Ислама. Конечно, может случиться лакипанч, но Ислам должен его затаскать и даже финишировать, - приводит слова Мокаева «РБ-Спорт».

В крайнем бою Махачев (22-1) одолел Бобби Грина в первом раунде на турнире UFC Fight Night.

Что касается Оливейры (33-8), то он одержал 11 побед подряд. В последнем для себя поединке он «задушил» Джастина Гэтжи в первой пятиминутке. Однако бразилец был лишен титула чемпиона легкого дивизиона из-за проваленной накануне боя весогонки.