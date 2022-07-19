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«Он же хочет внимания». Перейра раскритиковал Чимаева за вызов на поединок

Бразилец выступает в средней весовой категории, Чимаев - в полусредней.
19 июля 2022 21:11
автор: Александр Бойченко

Бразильский претендент на титул в среднем весе Алекс Перейра раскритиковал шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева после того, как тот бросил ему вызов.

«Я буду драться за пояс, это точно. Он же хочет внимания. Он уже знает, что я стал претендентом, но продолжает говорить. Я бы хотел увидеть его, если бы Дэйна Уайт сказал: «Алекс, твой бой с Адесаньей еще в силе, но ему нужно время, чтобы подготовиться, так что сразись с этим парнем». Что бы он сказал?», — цитирует Перейру MMA Fighting.

Добавим, что 35-летний Перейра помимо выступлений в смешанных единоборствах является профессиональным кикбоксером. Свой последний бой в рамках промоушена он провел в июле текущего года против Шона Стрикленда и одолел того досрочно в первом раунде. Бразилец имеет профессиональный рекорд 6-1.

Напомним, в последнем поединке 28-летний Чимаев победил бывшего претендента на титул UFC Гилберта Бернса и вышел на третье место в рейтинге лиги. На его счету 11 побед подряд.

источник: MMA Fighting
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