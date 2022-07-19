Алджамейн Стерлинг: Я бы поставил крупную сумму на победу Оливейры над Махачевым

Действующий чемпион легчайшего дивизиона UFC Алджамейн Стерлинг уверен в победе бразильца Чарльза Оливейры в бою против россиянина Ислама Махачева. Поединок пройдет 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я никогда не ставил деньги, но если бы пришлось, то спокойно поставил бы крупную сумму на Оливейру. Исхожу из его активности на земле, работаю на спине и сверху. Когда Оливейра на ногах, он настоящий Терминатор. Он идет вперед, поднимает колени, выбрасывает локти, наносит свои длинные удары. Опасно буквально везде», — цитирует Стерлинга Sportskeeda.

В прошедшем бою Махачев (22-1) одолел Бобби Грина в первом раунде на турнире UFC Fight Night. Что касается Оливейры (33-8), то он одержал 11 побед подряд. В последнем для себя поединке он «задушил» Джастина Гэтжи в первой пятиминутке. Однако бразилец был лишен титула чемпиона легкого дивизиона из-за проваленной накануне боя весогонки.