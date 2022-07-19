Президент UFC подтвердил организацию поединка Стерлинг - Диллашоу

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что промоушен организует бой между Алджамейном Стерлингом и Ти Джей Диллашоу.

«Да, это бой, который мы хотели бы провести следующим. Я думаю, это забавный бой. Очевидно, что Диллашоу — один из лучших в мире, бывший чемпион мира», — сказал Уайт на пресс-конференции UFC on ABC 3 в минувшие выходные.

Реванш между Яном и Стерлингом прошел 10 апреля на UFC 273. Судьи раздельным решением отдали победу американцу, который защитил чемпионский титул UFC в легчайшем весе.

В активе 36-летнего Диллашоу 18 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. В последнем для себя бою он одолел Кори Сэндхагена раздельным решением судей на турнире UFC on ESPN в июле текущего года.