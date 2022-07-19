Чимаев заявил, что устроит похороны для Нейта Диаза

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал информацию о возможной организации боя с американцем Нейтом Диазом.
Ранее сообщалось, что поединок бойцов может возглавить турнир UFC 279, который пройдет 11 сентября в Лас-Вегасе (США).
«Я собираюсь устроить похороны Нейта Диаза вместе с UFC», – приводит слова Чимаева журналист Бретт Окамото в социальных сетях.
Напомним, в последнем поединке 28-летний Чимаев победил бывшего претендента на титул UFC Гилберта Бернса и вышел на третье место в рейтинге лиги. На его счету 11 побед подряд.