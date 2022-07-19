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Чимаев заявил, что устроит похороны для Нейта Диаза

Ранее сообщалось, что бойцы могут провести поединок в сентябре.
19 июля 2022 23:24
автор: Александр Бойченко

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал информацию о возможной организации боя с американцем Нейтом Диазом.

Ранее сообщалось, что поединок бойцов может возглавить турнир UFC 279, который пройдет 11 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Я собираюсь устроить похороны Нейта Диаза вместе с UFC», – приводит слова Чимаева журналист Бретт Окамото в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке 28-летний Чимаев победил бывшего претендента на титул UFC Гилберта Бернса и вышел на третье место в рейтинге лиги. На его счету 11 побед подряд.

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