Петр Ян подерется с Шоном О’Мэлли на турнире UFC 280

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян подеоется с американцем Шоном О’Мэлли. Об этом сообщает обозреватель Райан Кларк.

«Срочные новости: Шон О’Мэлли встретится с Петром Яном в Абу-Даби 22 октября! Кард будет мощным, он сообщил нам сегодня об этом! Погнали!» - написал Кларк в соцсетях.

Отметим, что в апреле этого года Ян уступил американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей в бою за титул промоушена в легчайшем весе. Всего в ММА Петр принял участие в 19 поединках, одержав 16 побед (7 – нокаутом) и потерпел три поражения.