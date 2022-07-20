О'Мэлли - о поединке против Петра Яна: Это самый большой бой

Американский боец смешанного стиля Шон О'Мэлли высказался о поединке против россиянина Петра Яна, который состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Я получаю бой, которой хотел сам и который хотели фанаты. В моих глазах, Петр - претендент номер один. Выходить в октагон против такого бойца как Петр захватывает и мотивирует. Это самый большой бой в легчайшем весе на данный момент», - приводит слова О'Мэлли ESPN.

Отметим, что в апреле этого года Ян уступил американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей в бою за титул промоушена в легчайшем весе. Всего в ММА Петр принял участие в 19 поединках, одержав 16 побед (7 – нокаутом) и потерпел три поражения.