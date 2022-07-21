Пимблетт считает, что Оливейра финиширует Махачева в течение первых трех раундов

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт поделился ожиданиями от предстоящего титульного боя UFC в легком весе между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Думаю, Чарльз победит. Он финиширует Махачева в течение первых трех раундов. Они оба невероятные бойцы. Ислам - техничный боец, но он не дрался с бойцами того калибра, с которыми дрался Чарльз», - сказал Пимблетт на ютуб-канале UFC.

В крайнем бою Махачев (22-1) одолел Бобби Грина в первом раунде на турнире UFC Fight Night.

Что касается Оливейры (33-8), то он одержал 11 побед подряд. В последнем для себя поединке он «задушил» Джастина Гэтжи в первой пятиминутке. Однако бразилец был лишен титула чемпиона легкого дивизиона из-за проваленной накануне боя весогонки.