Шара Буллет дебютирует в RCC в поединке против Ростовского Мясника

После феноменального успеха в «Нашем деле», где Шара Буллет дошел до финала Гран-при, нокаутировал Павла Бурлуцкого и стал чемпионом организации, топовый средневес начинает новый этап в своей карьере.

13 августа в Екатеринбурге его ждет бой против Сергея Мартынова (16-4). Поединок возглавит турнир RCC Intro 22 и станет настоящим украшением предстоящего шоу.

Магомедов – выходец из тайского бокса и предпочитает рубиться в стойке. Всего его поединки закончились нокаутами в первых и вторых раундах: уже в первом поединке он за 43 секунды разобрался с опытным Инкангом Бао и с тех пор неизменно забирал победы во всех встречах.

Сергей Мартынов тоже предпочитает работать в стойке. Именно в Екатеринбурге он получил прозвище Мясник – в одном из первых поединков в RCC его соперник залил кровью всю клетку. С тех пор Сергей дерется только на Урале, где на его счету уже шесть досрочных побед в одиннадцати поединках.

Турнир RCC Intro 22 пройдет на арене Академии единоборств РМК. Зрителей ждут 13 поединков с участием бойцов из России и Бразилии.