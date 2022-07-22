«Претендент № 1 на пояс». О’Мэлли в одобрительном ключе высказался о Петре Яне

Американский боец смешанного стиля Шон О'Мэлли высказался о поединке против россиянина Петра Яна, который состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Очевидно, что сейчас он претендент № 1 на пояс. Его победа над Жозе Альдо - один из моих самых любимых боев. Так что бой против Яна - это очень волнующе, это мотивирует», - приводит слова О’Мэлли MMA Fighting.

Напомним, что в апреле этого года Ян уступил американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей в бою за титул промоушена в легчайшем весе. Всего в ММА Петр принял участие в 19 поединках, одержав 16 побед (7 – нокаутом) и потерпел три поражения.