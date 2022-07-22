Сехудо дал совет О'Мэлли, как победить Петра Яна

Американский боец UFC Генри Сехудо дал совет своему соотечественнику Шону О'Мэлли в преддверии боя против россиянина Петра Яна. Поединок состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Вот тебе бесплатный совет - у тебя будет шанс выиграть этот бой, если ты будешь использовать свой грэпплинг», - написал Сехудо в соцсетях.

Напомним, что в апреле этого года Ян уступил американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей в бою за титул промоушена в легчайшем весе. Всего в ММА Петр принял участие в 19 поединках, одержав 16 побед (7 – нокаутом) и потерпел три поражения.