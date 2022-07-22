Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сехудо дал совет О'Мэлли, как победить Петра Яна

Бойцы проведут поединок 22 октября.
22 июля 2022 10:45

Американский боец UFC Генри Сехудо дал совет своему соотечественнику Шону О'Мэлли в преддверии боя против россиянина Петра Яна. Поединок состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Вот тебе бесплатный совет - у тебя будет шанс выиграть этот бой, если ты будешь использовать свой грэпплинг», - написал Сехудо в соцсетях.

Напомним, что в апреле этого года Ян уступил американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей в бою за титул промоушена в легчайшем весе. Всего в ММА Петр принял участие в 19 поединках, одержав 16 побед (7 – нокаутом) и потерпел три поражения.

Это интересно:
Сехудо дал совет О'Мэлли, как победить Петра Яна
Бойцы проведут поединок 22 октября.
22.07.2022 10:45
ММА
«Претендент № 1 на пояс». О’Мэлли в одобрительном ключе высказался о Петре Яне
Бойцы проведут поединок 22 октября
22.07.2022 08:15
ММА
Дацик обратился к Монсону: Прежде чем говорить, кто больше русский, сначала выучи язык
Поединок между бойцами состоится 5 августа.
21.07.2022 23:52
ММА
Шара Буллет дебютирует в RCC в поединке против Ростовского Мясника
Шара Буллет дебютирует в RCC в поединке против Ростовского Мясника
Российский боец Шарабутдин Магомедов (10-0) впервые выйдет в клетку RCC.
21.07.2022 20:54
ММА
Пимблетт считает, что Оливейра финиширует Махачева в течение первых трех раундов
Соперники сойдутся 22 октября.
21.07.2022 16:30
ММА
О'Мэлли - о поединке против Петра Яна: Это самый большой бой
Ранее сообщалось, что противостояние американца и россиянина состоится 22 октября.
20.07.2022 23:52
ММА
Петр Ян подерется с Шоном О’Мэлли на турнире UFC 280
Поединок состоится 22 октября в Абу-Даби.
20.07.2022 23:12
ММА
Чимаев заявил, что устроит похороны для Нейта Диаза
Ранее сообщалось, что бойцы могут провести поединок в сентябре.
19.07.2022 23:24
ММА
автор: Александр Бойченко
Президент UFC подтвердил организацию поединка Стерлинг - Диллашоу
Бой еще не объявлен официально.
19.07.2022 22:43
ММА
автор: Александр Бойченко
Алджамейн Стерлинг: Я бы поставил крупную сумму на победу Оливейры над Махачевым
Поединок состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
19.07.2022 21:45
ММА
автор: Александр Бойченко
Что все-таки с Пиняевым? Судя по всему, парня ждет операция и полгода без футбола
Информация о состоянии здоровья 17-летнего таланта «Крыльев Советов» Сергея Пиняева вызывает все большую тревогу.
Зенито Американа! Наш чемпион собрал основу из южноамериканцев, но как же забота о российском футболе?
Несколько недель назад казалось, что исход легионеров из РПЛ будет массовым и примет необратимый характер. Но на деле все получилось не совсем так.
Пока Карякин побеждал, все вокруг обсуждали Карлсена. Как в Лужниках прошел Международный шахматный форум
В Москве завершился шахматный форум Мoscow Open-2022. В финале «турнира звезд» Сергей Карякин обыграл Александра Грищука.
«Колено стало размером с футбольный мяч». История страшной травмы Роналдо
Коленная чашечка бразильской суперзвезды взорвалась прямо на поле, а крики и слезы услышал весь мир. «Плеймейкер» вспоминает историю, вероятно, самой знаменитой травмы в мировом футболе, случившейся в 2000 году.
Реанимация? Трава в легком?? Парализация руки??? Что за кошмар случился с главным футбольным талантом России
17-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, который входит в рейтинг лучших молодых футболистов мира, внезапно оказался на больничной койке.
Штрафы ужесточили, сломанный в Казани фанату палец не рассматривали. Итоги первого в сезоне заседания КДК РФС
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал первые в сезоне-2022/23 решения.
Карлсен «улетел», но обещал вернуться. Как лучший шахматист мира отказался защищать корону против нашего Яна Непомнящего
Норвежец Магнус Карсен не захотел играть матч за звание лучшего шахматиста планеты с россиянином Яном Непомнящим, который недавно стал победителем турнира претендентов.
Каждый третий зритель ЧМ-2022 в Катаре будет женщиной? Масштабное футбольное исследование Nielsen
Знаменитое маркетинговое агентство Nielsen при поддержке платформы Gracenote исследовало особенности футбольной аудитории по всему миру с целью помочь организаторам и спонсорам чемпионата мира 2022 года в работе с болельщиками.
«Барселона» разгромила клуб Бекхэма, Сидорова установила рекорд сезона, Федотову предложили убежище
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Бог ушел на пенсию. Каким мы запомним гениального фигуриста Юдзуру Ханю
Двукратный олимпийский чемпион завершает карьеру в большом спорте.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика