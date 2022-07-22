Богатырев - о бое Махачева против Оливейры: По всем навыкам они плюс-минус равны

Российский боец смешанных единоборств Адам Богатырев поделился мнением о предстоящем поединке между Исламом Махачевым и Шарлисом Оливейрой.

«Все так уверенно говорят о том, что Махачев — фаворит, а я в этом не уверен. Оливейру уже сколько раз называли аутсайдером, а он всех удивлял и побеждал сильных соперников.

У Ислама износ меньше и в рубке он может получить преимущество. Это сыграет на руку Махачеву, а так по всем навыкам они плюс-минус равны. Просто Ислам более свежий в плане тяжелых и изнурительных боев», — приводит слова Богатырева «МК».

В крайнем бою Махачев (22-1) одолел Бобби Грина в первом раунде на турнире UFC Fight Night.

Что касается Оливейры (33-8), то он одержал 11 побед подряд. В последнем для себя поединке он «задушил» Джастина Гэтжи в первой пятиминутке. Однако бразилец был лишен титула чемпиона легкого дивизиона из-за проваленной накануне боя весогонки.