Тренер Яна назвал большим риском бой своего подопечного против О'Мэлли

Шон Кобер, тренер по физподготовке российского бойца Петра Яна, высказался о предстоящем бое с американцем Шоном О'Мэлли.

«Для Шона этот бой станет большим шагом вперед, а для Петра — большим риском. Но этот бой также позволит Яну показать себя совершенно новой аудитории, ведь у О’Мэлли большая фанатская база, он умеет продавать бои. Сильные стороны О'Мэлли — его досягаемость, скорость и точность. Шон представляет большую угрозу, когда он находится на большом расстоянии и использует свою досягаемость для контратаки», — сказал тренер Mma.metaratings.ru.

На счету О’Мэлли 17 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед, потерпел одно поражение и еще один поединок признан несостоявшимся.

Что касается российского бойца, то он провел 19 поединков, одержав 16 побед и потерпев три неудачи. В крайнем бою он уступил американцу Алджамейну Стерлингу в реванше.