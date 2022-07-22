Боец Алибулатов назвал преимущества Махачева перед поединком с Оливейрой

Российский боец смешанных единоборств Артур Алибулатов назвал фаворита в предстоящем поединке UFC 280 между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Ислам фаворит и заберет пояс. Из его плюсов — физическая мощь и выносливость. Это будет очень показательно в партере. Оливейра хорош в грэпплинге, но то, как работает Ислам, не оставит шансов Чарльзу», — заявил Алибулатов Mma.metaratings.ru.

В крайнем бою Махачев (22-1) одолел Бобби Грина в первом раунде на турнире UFC Fight Night.

Что касается Оливейры (33-8), то он одержал 11 побед подряд. В последнем для себя поединке он «задушил» Джастина Гэтжи в первой пятиминутке. Однако бразилец был лишен титула чемпиона легкого дивизиона из-за проваленной накануне боя весогонки.