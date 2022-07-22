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О’Мэлли считает, что его бой с Яном крупнее чем противостояние Стерлинг - Диллашоу

Поединок состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
22 июля 2022 18:12
автор: Александр Бойченко

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли считает, что его предстоящий бой с россиянином Петром Яном является более значимый, чем потенциальный поединок между Ти Джеем Диллашов и Алджамейном Стерлингом.

«Ян сейчас претендент номер один. У него 1-1 против Стерлинга, он победил бы его в первом бою, он мог выиграть второй и быть чемпионом сейчас. Сражаться против такого парня мотивирует. Сейчас это главный бой в легчайшем весе. Наш бой — это больше, чем противостояние Ти Джея Диллашоу и Алджамейна Стерлинга», — цитирует О’Мэлли MMAFighting.

На счету О’Мэлли 17 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед, потерпел одно поражение и еще один поединок признан несостоявшимся.

Что касается российского бойца, то он провел 19 поединков, одержав 16 побед и потерпев три неудачи. В крайнем бою он уступил американцу Алджамейну Стерлингу в реванше.

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