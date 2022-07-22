Боец UFC Смит назвал самого подходящего соперника для Макгрегора

Американский боец UFC Энтони Смит порассуждал над следующим соперником бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Возможный бой с Майклом Чендлером, но я не знаю, насколько он будет интересен Конору, тем более с его недостатками в бою. Я бы хотел, чтобы Макгрегор сразился с Дэном Хукером. Мне кажется, они подходят друг другу стилистически. Не могу сказать, как этот бой будет продаваться, но с другой стороны, если Конор один из бойцов, стоит ли на него обращать внимание? В его присутствии все как бы продается само собой», — цитирует Смита Middleeasy.

Напомним, за всю карьеру в ММА ирландец одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. В крайнем поединке он уступил Дастину Порье из США.