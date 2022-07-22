Россиянин Бигдаш потерпел поражение от де Риддера из Нидерландов в титульном поединке ONE FC

Российский боец смешанных единоборств Виталий Бигдаш не смог завоевать титул чемпиона ONE FC в полутяжелом весе.

Отметим, что в пятницу, 22 июля, в титульном поединке промоушена 37-летний спортсмен уступил представителю Нидерландов Ренье де Риддеру. Бой завершился в первом раунде после того, как соперник россиянина успешно применил удушающий прием.

Таким образом, Бигдаш проиграл свой третий поединок в карьере при 12 победах. Что касается де Риддера, то на счету 31-летнего спортсмена 16 побед и ни одного поражения.