«Братишка порадовал»: Хабиб Нурмагомедов – о победе брата Усмана на турнире Bellator 283

Сегодня, 23 июля, в Вашингтоне (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 283. В рамках основного карда россиянин Усман Нурмагомедов одолел американца Кристофера Гонсалеса.
Поединок завершился в первом раунде: уроженец Дагестана провел удушающий прием (гильотина), после чего его соперник сдался.
Двоюродный брат Усмана, Хабиб Нурмагомедов, отреагировал на выступление родственника в соцсети. Он написал: «Братишка порадовал».
Напомним, Усман Нурмагомедов одержал 15-ю победу кряду, не потерпев ни одного поражения.
источник: «Советский спорт»