Стал известен соперник, против которого Федор Емельяненко хочет завершить карьеру

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал, против какого соперника он хочет выйти на свой прощальный бой в карьере.

«Да, Федор Емельяненко уведомил руководство, что хочет провести последний бой в карьере против Райана Бейдера. Пока с Бейдером этот вопрос не обсуждался», — рассказал ТАСС в организации.

На счету Емельяненко 47 профессиональных боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 40 побед, потерпел шесть поражений и еще один поединок признан несостоявшимся. «Последний император» считается одним из лучших бойцов в этом виде спорта.