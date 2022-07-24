Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Это полный отстой». Эдвардс недоволен тем, что Диаз будет драться с Чимаевым

Бой пройдет 11 сентября на турнире UFC 279.
24 июля 2022 19:10
автор: Александр Бойченко

Действующий претендент на титул UFC Леон Эдвардс поделился мнением относительно будущего поединка между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.

«Если я поставлю деньги, то на Хамзата. Хотя мне нравится Нейт, он много сделал для промоушена. Я хотел бы, чтобы ему дали хороший бой как ветерану, который вот-вот уйдет на пенсию.

Но вместо этого получил проспекта, да к тому же борца. И это полный отстой. UFC должен был лучше позаботиться о нем», — сказал Эдвардс в беседе с журналистами.

В последнем поединке, который состоялся в апреле 2022 года, Чимаев одолел единогласным решением судей бразильского бойца Гилберта Бернса и вышел на третье место рейтинга в полусреднем весе. Всего на его счету 11 побед в 11 боях по правилам ММА.

Добавим, что Диаз в июне 2021-го проиграл британцу Леону Эдвардсу единогласным решением судей. В активе американца 20 побед при 13 поражениях.

Это интересно:
«Это полный отстой». Эдвардс недоволен тем, что Диаз будет драться с Чимаевым
Бой пройдет 11 сентября на турнире UFC 279.
24.07.2022 19:10
ММА
автор: Александр Бойченко
Стал известен соперник, против которого Федор Емельяненко хочет завершить карьеру
У российского ветерана ММА остался один бой по контракту с Bellator.
24.07.2022 15:51
ММА
автор: Александр Бойченко
Аспиналл получил травму через 15 секунд после начала боя с Блэйдсом
Поражение техническим нокаутом прервало серию британского бойца из восьми побед и стало первым для него в UFC.
24.07.2022 01:05
ММА
автор: Сергей Иванов
Чимаев и Диаз встретятся в главном бою турнира UFC 279
Чимаев и Диаз встретятся в главном бою турнира UFC 279
Бой состоится 10 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
24.07.2022 00:55
ММА
автор: Сергей Иванов
Скотт Кокер: Федор Емельяненко очень хочет Бейдера для финального боя в ММА
Скотт Кокер: Федор Емельяненко очень хочет Бейдера для финального боя в ММА
Хотя сделка еще не заключена, президент Bellator открыто намекнул, что Емельяненко имеет влияние на выбор того, с кем, когда и где он будет драться.
23.07.2022 23:53
ММА
автор: Сергей Иванов
«Хотел бы уронить его лицом в пол»: О'Мэлли – о поединке с Петром Яном на UFC 280
Бой запланирован на 22 октября.
23.07.2022 11:11
ММА
автор: Артур Гичунцев
«Братишка порадовал»: Хабиб Нурмагомедов – о победе брата Усмана на турнире Bellator 283
«Братишка порадовал»: Хабиб Нурмагомедов – о победе брата Усмана на турнире Bellator 283
24-летний россиянин выиграл 15-й поединок кряду.
23.07.2022 10:12
ММА
автор: Артур Гичунцев
Емельяненко показал, как готовится к бою с Дациком (видео)
40-летний тяжеловес проходит сборы в Екатеринбурге.
23.07.2022 09:47
ММА
автор: Артур Гичунцев
Усман Нурмагомедов победил Кристофера Гонсалеса на турнире Bellator 283
Двоюродный брат Хабиба выиграл 15-й поединок кряду.
23.07.2022 08:17
ММА
автор: Артур Гичунцев
Россиянин Бигдаш потерпел поражение от де Риддера из Нидерландов в титульном поединке ONE FC
Этот проигрыш стал для российского спортсмена третьим в карьере.
22.07.2022 19:33
ММА
автор: Владислав Корегин
«Не надо нас перехваливать!» Денис Глушаков — об удачном старте «Химок» в РПЛ
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после своего 50-го матча за подмосковную победу прокомментировал победу над «Пари НН» (3:0) во 2-м туре РПЛ.
«Рисунка игры не вижу, пока только характер». Кечинов — о победе «Спартака» в Краснодаре
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов оценил для «Плеймейкера» старт сезона для красно-белых.
«Команда Карпина использует свободные зоны и победит». Прогноз Ловчева на матч «Локомотив» — «Ростов»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев заявил «Плеймейкеру», что Йозеф Циннбауэр проиграет тренерскую дуэль Валерию Карпину в одном из центральных матчей 2-го тура РПЛ (24 июля, 20:00).
Вместо монстра-викинга — китайский дракон. Кто такой Дин Лижень, доставшийся Непомнящему взамен Карлсена
После отказа Магнуса Карлсена защищать титул чемпиона мира соперником нашего Яна Непомнящего в матче за шахматную корону, видимо, станет Дин Лижень, занявший второе место в недавнем турнире претендентов в Мадриде.
Чудо в Краснодаре! Как «Спартак» победил в гостях с крупным счетом при питерском судье (видео)
Гильермо Абаскаль одержал первую официальную победу с красно-белыми, переиграв «Краснодар» (4:1) во 2-м туре РПЛ.
«Я отслужил в свое время. Наверное, и с Федотовым все по закону». Президент ЦСКА — о скандале с вратарем-призывником
Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился своим видением ситуации с бывшим голкипером клуба Иваном Федотовым.
«Призыв Федотова в армию стал для меня полной неожиданностью». Сергей Федоров — о новом сезоне ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров перед награждением армейцев золотыми медалями за победу в КХЛ-2021/22 рассказал о том, ждет ли обратно голкипера Ивана Федотова, а также прокомментировал уход из команды Сергея Андронова.
«Голевые передачи для Акинфеева — не проблема». Антон Заболотный — о яркой победе ЦСКА
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал, как его команде удалось разгромить «Сочи» (3:0) во 2-м туре РПЛ.
Идеальный старт Федотова! Как ЦСКА разгромил «Сочи» и возглавил таблицу РПЛ
Команда Владимира Федотова обыграла его бывших подопечных со счетом 3:0 и гарантировала себе первое место в Российской Премьер-Лиге после двух туров.
«До сих пор стыдно за это уродство на голове». Как менялись прически футболистов
Хвостик разрушил карьеру Роберто Баджо, Роналдо до сих пор извиняется за свою челку на ЧМ-2002, а Криштиану Роналду забивал больше всего с прической «голова-лапша». «Плеймейкер» - о трендах в мировом футбольном мейкапе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика