«Это полный отстой». Эдвардс недоволен тем, что Диаз будет драться с Чимаевым

Действующий претендент на титул UFC Леон Эдвардс поделился мнением относительно будущего поединка между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.

«Если я поставлю деньги, то на Хамзата. Хотя мне нравится Нейт, он много сделал для промоушена. Я хотел бы, чтобы ему дали хороший бой как ветерану, который вот-вот уйдет на пенсию.

Но вместо этого получил проспекта, да к тому же борца. И это полный отстой. UFC должен был лучше позаботиться о нем», — сказал Эдвардс в беседе с журналистами.

В последнем поединке, который состоялся в апреле 2022 года, Чимаев одолел единогласным решением судей бразильского бойца Гилберта Бернса и вышел на третье место рейтинга в полусреднем весе. Всего на его счету 11 побед в 11 боях по правилам ММА.

Добавим, что Диаз в июне 2021-го проиграл британцу Леону Эдвардсу единогласным решением судей. В активе американца 20 побед при 13 поражениях.