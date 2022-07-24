Оливейра заявил, что дрался с более сильными соперниками, чем Махачев

Бразильский боец смешанного стиля Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка UFC против россиянином Ислама Махачева. Поединок состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Махачев сейчас в ударе. Но если вы видели мой послужной список, я дрался и с более сильными людьми, и я здесь, чтобы доказать, что я сделаю это снова», - приводит слова Оливейры MMA Fighting.

В крайнем бою Махачев (22-1) одолел Бобби Грина в первом раунде на турнире UFC Fight Night.

Что касается Оливейры (33-8), то он одержал 11 побед подряд. В последнем для себя поединке он «задушил» Джастина Гэтжи в первой пятиминутке. Однако бразилец был лишен титула чемпиона легкого дивизиона из-за проваленной накануне боя весогонки.