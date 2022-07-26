Петр Ян рассказал, как появилась идея проведения боя против Шона О’Мэлли

«Мы планировали драться с первой пятеркой, но все бойцы из топ-5 уже распределены, и все желанные соперники заняты. Менеджеры думали над тем, чтобы бой был громкий, интересный и в этом было заинтересовано UFC. Все мы знаем, что Шон О'Мэлли — это один из персонажей, которых UFC ведет, двигает и верит в них. Когда я сказал, что готов с ним подраться, мой менеджер как раз присутствовал в Лас-Вегасе и за ужином поговорил с матчмейкерами. Им понравилась эта идея. Поединок с О'Мэлли раскручен, интересен, и как боец он тоже мне интересен», — сказал Петр Ян.



На текущий момент все топовые бойцы легчайшего дивизиона готовятся к поединкам: чемпион Алджамейн Стерлинг в одном карде с Петром Яном будет драться против #2 Ти Джея Диллашоу, #5 Марлон Вера в середине августа проведет бой с #8 Домиником Крузом, неделей позже #3 Жозе Альдо выйдет в клетку против #6 Мераба Двалишвили, #4 Кори Сэндхаген и #10 Сонг Ядонг возглавят сентябрьский турнир UFC Fight Night.



«Я бы не сказал, что кто-то со мной боится драться. Просто кому-то рано пока, где-то мне неинтересны бойцы по определенным моментам, по рейтингам. В принципе, у меня нет желания ждать кого-то конкретного. Ждать, что тебе там дадут. Я никогда ничего не жду. Я привык действовать. Здесь то же самое — я просто действую», — закончил он.



При этом боец клуба «Архангел Михаил» осознает риски поединка против американца, который совсем недавно вошел в топ-15 организации: «Не каждый боец из топ-5 захочет драться с 13-м номером в рейтинге. Это рискованно, ты рискуешь своим местом… Но для меня это не имеет значения. Рейтинги, место… Мне без разницы. Он много говорил про нас, а тут мы бросили ему вызов. Потом у нас была личная переписка с ним, где мы кратко все обсудили».