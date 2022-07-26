Чимаев заявил о намерении выиграть чемпионский пояс UFC в двух весовых категориях

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что собирается перейти в средний вес после поединка с американцем Нейтом Диазом.

«После боя с Нейтом Диазом я мог бы перейти в средний вес. Если мне придется долго ждать Камару Усмана, то я буду выступать в среднем дивизионе.

Я буду драться с кем-то там, потому что хочу завоевать титул сразу в двух весовых категориях», — цитирует Чимаева Low Kick MMA.

Бой против Диаза состоится 11 сентября на турнире UFC 279 в Лас-Вегасе (США).

В последнем поединке, который состоялся в апреле 2022 года, Чимаев одолел единогласным решением судей бразильского бойца Гилберта Бернса и вышел на третье место рейтинга в полусреднем весе. Всего на его счету 11 побед в 11 боях по правилам ММА.