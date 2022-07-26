Петр Ян не хочет третьего поединка со Стерлингом: Его и так слишком много в моей карьере

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян признался, что он не горит желанием в третий раз выйти в октагон с американцем Алджамейном Стерлингом.

«У меня никакого принципиального желания взять реванш нет. Мне кажется, его и так много было в моей профессиональной карьере. Сейчас будет бой Диллашоу против Стерлинга.

Обычно в Абу-Даби проводят два титульных боя для массовости, для глобальности турнира. Но я считаю, что наш с О’Мэлли бой гораздо глобальнее, интереснее, и о нем будут больше говорить и ждать его, чем поединок титульный какой-то», — приводит слова Яна «Матч ТВ».

Напомним, что в своей карьере Ян одержал 16 побед (7 нокаутом) и потерпел три поражения. В последний раз 29-летний спортсмен выходил в октагон в апреле этого года, уступив американцу Алджамейну Стерлингу.