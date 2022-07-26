Шлеменко не поддержал Мокаева в конфликте с депутатом Госдумы Хамзаевым

Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился мнением по поводу ссоры между бойцом UFC Мухаммадом Мокаевым и депутатом Госдумы РФ Бийсултаном Хамзаевым.

Ранее Хамзаев предъявил претензии спортсмену в связи с тем, что он выступает под британским флагом. Также он посоветовал бойцу «не лезть в политику».

– Я полностью Султана в этой ситуации поддерживаю. Вы поймите, я не спорю, ситуации в жизни бывают разные. Сегодня у нас сложная ситуация. Любой может поменять гражданство, но он должен помнить о последствиях. В это сложное время последствия могут быть, – цитирует Шлеменко портал «Метарейтинг».

Отметим, что в своей карьере 21-летний Мокаев принял участие в восьми поединках, не потерпев ни одного поражения.