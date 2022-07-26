«Я чувствую, что меня ограбили». Оливейра - о лишении титула UFC из-за проваленной весогонки

Бывший чемпион UFC в легком весе Шарлис Оливейра высказался по поводу лишения титула из-за проваленной весогонки накануне боя с Джастином Гэтжи.

«Пояс уже мой, для меня это просто очередная защита титула. Я уложился в вес, никаких сомнений. Я чувствую, что меня ограбили. Это действительно трудно. Я слышал, как мой папа плакал, а дочь спрашивала, почему я потерял пояс. Это не соответствовало выполняемой работе. Но самое главное, я показал чемпионский менталитет. Даже после того, что произошло», — цитирует бойца Sports Illustrated.

Напомним, что у Оливейры отняли титул чемпиона в легком весе, так как он не смог уложиться в вес накануне боя с Джастином Гэтжи, превысив его на 200 граммов.

В следующем поединке Оливейра встретится с Исламом Махачевым на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).