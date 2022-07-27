Оливейра считает, что Махачев получил титульный бой благодаря Хабибу

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра высказался по поводу предстоящего титульного поединка с россиянином Исламом Махачевым.

«На самом деле, я думаю, что у Махачева достаточно собственных заслуг. У него была длинная победная серия. Если не ошибаюсь, уже 11 подряд, да? Или что-то вроде того. Но, с другой стороны, у Хабиба Нурмагомедова слишком большое влияние. Это придает тебе вес, когда рядом с тобой есть такой человек», — цитирует Оливейру MMA Fighting.

В крайнем бою Махачев (22-1) одолел Бобби Грина в первом раунде на турнире UFC Fight Night.

Что касается Оливейры (33-8), то он одержал 11 побед подряд. В последнем для себя поединке он «задушил» Джастина Гэтжи в первой пятиминутке. Однако бразилец был лишен титула чемпиона легкого дивизиона из-за проваленной накануне боя весогонки.