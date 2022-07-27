«Он легенда, и это его право». Хрюнов готов организовать последний бой Емельяненко

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что готов взять на себя организацию последнего поединка в карьере Федора Емельяненко.

«Прежде всего, сам Федор должен принять решение о том, что ему нужно провести бой в России. Безусловно, продается арена с любым соперником, которого пусть выберет сам Федор. Он легенда, и это его право. Я думаю, что он выберет кого-то конкурентного», - приводит слова Хрюнова YouTube-канал «Разрешите вас перебить».

Напомним, ранее сам Емельяненко объявил, что следующий бой станет для него последним. Одним из возможных противников россиянина называется имя Роя Джонса.