Аманда Нуньес: Я не вижу, за счет чего Махачев может победить Оливейру

Бразильский боец смешанных единоборств Аманда Нуньес уверена в победе своего соотечественника Чарльза Оливейры над россиянином Исламом Махачевым.

«Чувак, я думаю, Чарльз финиширует Махачева. Он прикончит его. Он собирается вернуть пояс. Я чувствую, что сейчас он на правильном пути, у него много мотивации.

Чарльз победит, если бой состоится на земле; выиграет - если поединок будет в стойке. Я не вижу недостатков в Оливейре. Но бой есть бой. Буду держать пальцы скрещенными и желаю Чарльзу победы», — цитирует Нуньеса Middle Easy.

В крайнем бою Махачев (22-1) одолел Бобби Грина в первом раунде на турнире UFC Fight Night.

Что касается Оливейры (33-8), то он одержал 11 побед подряд. В последнем для себя поединке он «задушил» Джастина Гэтжи в первой пятиминутке. Однако бразилец был лишен титула чемпиона легкого дивизиона из-за проваленной накануне боя весогонки.