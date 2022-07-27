Волкановски не уверен, что состоится бой Оливейры и Махачева: Я готов стать запасным

Действующий чемпион полулегкого дивизиона Алекс Волкановски заявил, что готов стать запасным перед боем Чарльза Оливейры и Ислама Махачева на случай, если кто-то из них получит травму и не сможет выйти в октагон.

«Если я смогу набрать хорошую форму, то почему бы UFC не выбрать меня в качестве запасного для Ислама и Чарльза? Я серьезно, есть ощущение, что один из них не сможет выйти. Иногда у людей появляются возможности, и я всегда хватался за них первым», — цитирует бойца пресс-служба DAZN.

В крайнем бою Махачев (22-1) одолел Бобби Грина в первом раунде на турнире UFC Fight Night.

Что касается Оливейры (33-8), то он одержал 11 побед подряд. В последнем для себя поединке он «задушил» Джастина Гэтжи в первой пятиминутке. Однако бразилец был лишен титула чемпиона легкого дивизиона из-за проваленной накануне боя весогонки.