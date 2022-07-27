Хамзат Чимаев - о Бернсе: Проиграв бой, Гилберт был счастливее меня

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев вспомнил победный поединок против бразильца Гилберта Бернса, который состоялся в апреле нынешнего года.

«Я сделал его знаменитым. Этот парень был никем до меня. Я сделал его знаменитым! После поражения в бою он был счастливее меня. Я был зол после того боя, хотя и выиграл. Я был зол, потому что не прикончил этого парня. Я не понимаю, почему некоторые парни так волнуются, когда проигрывают бой. Если бы у меня было еще два раунда, я бы его добил», — приводит слова Чимаева MMA Fighting.

В последнем поединке, который состоялся в апреле 2022 года, Чимаев одолел единогласным решением судей бразильского бойца Гилберта Бернса и вышел на третье место рейтинга в полусреднем весе. Всего на его счету 11 побед в 11 боях по правилам ММА.