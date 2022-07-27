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Магомедшарипов рассказал, в чем Махачев превосходит Оливейру

Поединок пройдет 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
27 июля 2022 20:35
автор: Александр Бойченко

Бывший российский боец UFC Забит Магомедшарипов спрогнозировал исход титульного поединка в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

«Я думаю, Ислам победит. У Ислама для этого все есть. Борется. Я с ним боролся, очень физически мощный. Грэпплинг на уровне… и ударка намного лучше, чем у Чарльза. Я с ним боролся, у него очень хороший грэпплинг», – сказал боец во время выступления на семинаре в Дагестане.

В крайнем бою Махачев (22-1) одолел Бобби Грина в первом раунде на турнире UFC Fight Night.

Что касается Оливейры (33-8), то он одержал 11 побед подряд. В последнем для себя поединке он «задушил» Джастина Гэтжи в первой пятиминутке. Однако бразилец был лишен титула чемпиона легкого дивизиона из-за проваленной накануне боя весогонки.

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