Магомедшарипов рассказал, в чем Махачев превосходит Оливейру

Бывший российский боец UFC Забит Магомедшарипов спрогнозировал исход титульного поединка в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

«Я думаю, Ислам победит. У Ислама для этого все есть. Борется. Я с ним боролся, очень физически мощный. Грэпплинг на уровне… и ударка намного лучше, чем у Чарльза. Я с ним боролся, у него очень хороший грэпплинг», – сказал боец во время выступления на семинаре в Дагестане.

В крайнем бою Махачев (22-1) одолел Бобби Грина в первом раунде на турнире UFC Fight Night.

Что касается Оливейры (33-8), то он одержал 11 побед подряд. В последнем для себя поединке он «задушил» Джастина Гэтжи в первой пятиминутке. Однако бразилец был лишен титула чемпиона легкого дивизиона из-за проваленной накануне боя весогонки.