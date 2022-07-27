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Кормье рассказал, почему Петр Ян - самый удобный соперник из топ-5 для О’Мэлли

Поединок состоится 22 октября на турнире UFC 280.
27 июля 2022 22:26
автор: Александр Бойченко

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье объяснил, почему для американца Шона О’Мэлли самым удобным соперником из топ-5 легчайшего дивизиона является Петр Ян.

«Почему Шон принял бой? Мне кажется, он видит свое преимущество в некоторых моментах. В первую очередь нужно сказать, что он выше. А кроме того, Петр Ян ударник. Как и сам О'Мэлли. И этот бой он считает самым удобным, если говорить о топ-5 рейтинга.

Глядя на остальных парней, легко предположить, что это ужасные бои для О'Мэлли с точки зрения стиля. И тут у нас серьезная разница в росте и размахе рук», — заявил Кормье в своем шоу на YouTube.

На счету О’Мэлли 17 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед, потерпел одно поражение и еще один поединок признан несостоявшимся.

Что касается российского бойца, то он провел 19 поединков, одержав 16 побед и потерпев три неудачи. В крайнем бою он уступил американцу Алджамейну Стерлингу в реванше.

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Кормье рассказал, почему Петр Ян - самый удобный соперник из топ-5 для О’Мэлли
Поединок состоится 22 октября на турнире UFC 280.
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