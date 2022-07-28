Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Валуев раскритиковал слова американского бойца Льюиса о России

Ранее спортсмен выразил мнение, что в России и Германии люди рождаются со значком свастики.
28 июля 2022 13:19
автор: Владислав Корегин

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал высказывания американского бойца ММА Деррика Льюиса в адрес России.

Отметим, что перед поединком с Сергеем Павловичем на турнире UFC 277 37-летний спортсмен заявил, что люди в России и Германии рождаются со значком свастики.

– Он не в курсе, что такое свастика. Это следствие пропаганды. Ведь считается, что медведи живут на улицах российских городов, – цитирует Валуева MMA.Metaratings.

Напомним, что в своей карьере Льюис одержал 26 побед (21 нокаутом) и потерпел девять поражений. Один поединок с его участием был признанным несостоявшимся.

Это интересно:
Валуев раскритиковал слова американского бойца Льюиса о России
Ранее спортсмен выразил мнение, что в России и Германии люди рождаются со значком свастики.
28.07.2022 13:19
ММА
автор: Владислав Корегин
Кормье рассказал, почему Петр Ян - самый удобный соперник из топ-5 для О’Мэлли
Поединок состоится 22 октября на турнире UFC 280.
27.07.2022 22:26
ММА
автор: Александр Бойченко
Магомедшарипов рассказал, в чем Махачев превосходит Оливейру
Поединок пройдет 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
27.07.2022 20:35
ММА
автор: Александр Бойченко
Хамзат Чимаев - о Бернсе: Проиграв бой, Гилберт был счастливее меня
Шведский боец чеченского происхождения одержал победу в этом поединке.
27.07.2022 19:43
ММА
автор: Александр Бойченко
Василевский: думаю, это неконкурентный матч, учитывая уровень одного и другого [бойца]
Корреспондент «Чемпионата» сообщает: российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением по поводу поединка между Магомедом Анкалаевым и Энтони Смитом.
27.07.2022 18:51
ММА
Волкановски не уверен, что состоится бой Оливейры и Махачева: Я готов стать запасным
Поединок назначен на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
27.07.2022 18:39
ММА
автор: Александр Бойченко
Аманда Нуньес: Я не вижу, за счет чего Махачев может победить Оливейру
Поединок пройдет 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
27.07.2022 18:34
ММА
автор: Александр Бойченко
«Он легенда, и это его право». Хрюнов готов организовать последний бой Емельяненко
«Последний император» теперь окончательно уйдет из спорта.
27.07.2022 17:28
ММА
автор: Александр Шульгин
Оливейра считает, что Махачев получил титульный бой благодаря Хабибу
Поединок состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
27.07.2022 16:13
ММА
автор: Александр Бойченко
Президент UFC отреагировал на остановку боя на ACA 141
Четвертьфинальный поединок в легкой весовой категории был остановлен основателем лиги Майрбеком Хасиевым перед началом пятого раунда.
27.07.2022 12:30
ММА
автор: Андрей Ефимов
Виктора Бута поменяют на Бриттни Грайнер? Звезда НБА дает показания в химкинском суде и ждет помощи от Байдена и Кремля
Администрация США предложила России обменять своих граждан бывшего морского пехотинца Пола Уилана и двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер на предпринимателя Виктора Бута.
Ее золотая жила. Как Алина Загитова выиграла за два года все и бросила спорт еще школьницей
Карьера этой фигуристки была едва ли не самой короткой в нашей стране. Но при этом – парадокс! – и одной из самых успешных.
Русский день в Лиге чемпионов! Черчесов разгромил словаков, Хайкин уничтожил североирландцев
В ответном матче 2-го квалификационного раунда ЛЧ-2022/23 «Ференцварош» Станислава Черчесова одержал крупную победу над братиславским «Слованом» (4:1).
«Краснодар» заплатит за Галицкого 200 тысяч». Артур Григорьянц — о штрафах
Глава КДК РФС Артур Григорьянц подвел итоги заседания, где рассматривались события 2-го тура РПЛ.
Если бы не Левников, не было бы никаких 1:4? РФС признал, что «Спартаку» подсудили в Краснодаре
Экспертная судейская комиссия РФС опубликовала отчеты по второму туру РПЛ. Увы, наши арбитры своими действиями явно повлияли на результаты.
Приглашение Назарова и часы от Дрейка. Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Ах, карнавал, карнавал! Лучшие бразильцы в истории РПЛ
«Зенит» превратился в российский филиал Бразилии: в нынешнем сезоне в составе чемпионов России уже семь кудесников мяча! «Плеймейкер» вспоминает их лучших предшественников, которые долгие годы определяли лицо РПЛ и приносили титулы многим клубам.
И в воздух файеры бросали! Как Дибала стал Богом Рима и побил рекорд Роналду по проданным футболкам
Совершенно потрясающие кадры пришли из Рима с, в общем-то, дежурного мероприятия - представления новичка местного футбольного клуба Пауло Дибалы.
«Гео, не бегай ко мне больше». Как РФС приоткрыл дверь на судейскую кухню
В РФС посчитали, что надо сходить в народ – и правильно сделали. В последнее время много вопросов у поклонников футбола и специалистов к механизмам принятия решений в главной футбольной организации.
Медведев побил рекорд Сафина, Непомнящему опять досталось от Карлсена. Новые приключения наших нейтралов
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика