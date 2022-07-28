Валуев раскритиковал слова американского бойца Льюиса о России

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал высказывания американского бойца ММА Деррика Льюиса в адрес России.

Отметим, что перед поединком с Сергеем Павловичем на турнире UFC 277 37-летний спортсмен заявил, что люди в России и Германии рождаются со значком свастики.

– Он не в курсе, что такое свастика. Это следствие пропаганды. Ведь считается, что медведи живут на улицах российских городов, – цитирует Валуева MMA.Metaratings.

Напомним, что в своей карьере Льюис одержал 26 побед (21 нокаутом) и потерпел девять поражений. Один поединок с его участием был признанным несостоявшимся.