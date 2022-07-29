Стерлинг сомневается в стойкости О'Мэлли: Что произойдет, если Ян ударит его в живот?

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг не уверен, что американец Шон О'Мэлли сможет навязать достойную борьбу россиянину Петру Яну.

«Я действительно чувствую, что есть много вопросов об упорстве Шона О'Мэлли. Одно дело когда ты молот, а другое дело когда ты гвоздь! В первом бою с Яном он меня здорово потрепал. Но я показал, что могу быть гвоздем и продолжать двигаться вперед. Но мы еще не видели ничего подобного у О'Мэлли.

Что произойдет после того, как Ян ударит его кулаком в живот?», - цитирует Стерлинга Sportskeeda со ссылкой на его YouTube-канал FunkMasterMMA.

На счету О’Мэлли 17 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед, потерпел одно поражение и еще один поединок признан несостоявшимся.

Что касается российского бойца, то он провел 19 поединков, одержав 16 побед и потерпев три неудачи. В крайнем бою он уступил американцу Алджамейну Стерлингу в реванше.