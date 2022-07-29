Тренер Чимаева не считает Нейта Диаза проходным соперником

Андреас Михаэль, наставник шведского бойца Хамзата Чимаева, объяснил, почему американец Нейт Диаз не является легким соперником для его команды.

«Диаз дал тяжелый бой Леону Эдвардсу, он ни в коем случае не является для нас легким соперником.

Известный боец, ветеран, который дрался со всеми — это хороший опыт, поэтому мы не воспринимаем этот бой как легкий», — сказал Михаэль BJ Penn.

Бой против Диаза состоится 11 сентября на турнире UFC 279 в Лас-Вегасе (США).

В последнем поединке, который состоялся в апреле 2022 года, Чимаев одолел единогласным решением судей бразильского бойца Гилберта Бернса и вышел на третье место рейтинга в полусреднем весе. Всего на его счету 11 побед в 11 боях по правилам ММА.