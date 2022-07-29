Павлович оказался легче Льюиса на взвешивании перед боем на турнире UFC 277

Стали известны результаты взвешивания российского бойца смешанных единоборств Сергея Павловича и представителя США Деррика Льюиса перед очным поединком на турнире UFC 277.

Отметим, что весы под 30-летним россиянином показали результат 115,44 кг, а под его соперником – 119,97 кг. Их бой состоится в ночь на 30 июля в Далласе.

Напомним, что в своей карьере Павлович одержал 15 побед и потерпел одно поражение. Что касается Льюиса, то на счету 37-летнего спортсмена 26 побед и девять поражений. Один поединок с его участием был признанным несостоявшимся.