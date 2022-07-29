Спарринг-партнер Павловича верит в победу бойца в поединке с Льюисом на турнире UFC 277

Российский боец ММА Сергей Билостенный, являющийся спарринг-партнером Сергея Павловича, поделился ожиданиями от поединка его соотечественника с представителем США Дерриком Льюисом.

Отметим, что бой между спортсменами состоится в ночь на 31 июля в Далласе на турнире UFC 277.

– Я верю в победу Сергея Павловича. Знаю, что у него есть все, чтобы победить. Плюс он прибавил в ударной технике, работая с персональным тренером по боксу. Говорят, у Льюиса «банка гуляет», но и у Сереги она «гуляет» не менее серьезно. Он – бьющий тяж, – цитирует Билостенного портал Mma.Metaratings.

Напомним, что в своей карьере Павлович одержал 15 побед и потерпел одно поражение. Что касается Льюиса, то на счету 37-летнего спортсмена 26 побед и девять поражений. Один поединок с его участием был признанным несостоявшимся.