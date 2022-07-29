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Яна Куницкая: Я бы не стала осуждать тех, кто хочет сменить спортивное гражданство

Спортсменка заявила, что не стоит рассматривать данный вопрос с политической точки зрения.
29 июля 2022 19:27
автор: Владислав Корегин

Боец ММА Яна Куницкая поделилась мнением по поводу ситуации со сменой гражданства спортсменами из России.

Отметим, что ранее 32-летняя россиянка получила американское гражданство, поскольку она живет в Майами на протяжении долгого времени.

– Это очень неприятная ситуация. Я не хочу рассматривать это с политической точки зрения, но люди тренируются всю жизнь, а потом не могут выступать. Не знаю, что бы я сделала на их месте. Я бы не стала осуждать тех, кто хочет другое гражданство, потому что им запретили участвовать в соревнованиях, – цитирует Куницкую Telecom Asia Sport.

Добавим, что в своей карьере Куницкая одержала 14 побед (7 нокаутом) и потерпела шесть поражений. Один поединок с ее участием был признан не состоявшимся.

источник: Telecom Asia Sport
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