Яна Куницкая: Я бы не стала осуждать тех, кто хочет сменить спортивное гражданство

Боец ММА Яна Куницкая поделилась мнением по поводу ситуации со сменой гражданства спортсменами из России.

Отметим, что ранее 32-летняя россиянка получила американское гражданство, поскольку она живет в Майами на протяжении долгого времени.

– Это очень неприятная ситуация. Я не хочу рассматривать это с политической точки зрения, но люди тренируются всю жизнь, а потом не могут выступать. Не знаю, что бы я сделала на их месте. Я бы не стала осуждать тех, кто хочет другое гражданство, потому что им запретили участвовать в соревнованиях, – цитирует Куницкую Telecom Asia Sport.

Добавим, что в своей карьере Куницкая одержала 14 побед (7 нокаутом) и потерпела шесть поражений. Один поединок с ее участием был признан не состоявшимся.