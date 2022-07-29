Куницкая считает, что Нуньес победит Пенью в очном поединке на турнире UFC 277

Российский боец ММА Яна Куницкая высказалась по поводу поединка между бразильянкой Амандой Нуньес и представительницей США Джулианной Пеньей на турнире UFC 277.

Отметим, что матч-реванш спортсменок состоится в ночь на 31 июля в Далласе. В первом бою победу одержала американка, успешно применив удушающий прием во втором раунде.

– Я думала, что Аманда выиграет без вопросов. Результат был для меня шоком. Она была не похожа на себя. Я думаю, что она все равно выиграет матч-реванш, хотя Джулианна мне нравится больше, – приводит слова Куницкой Telecom Asia Sport.

Напомним, что Пенья является чемпионом UFC в легчайшем весе. В своей карьере 32-летняя спортсменка одержала 14 побед и потерпела четыре поражения. Что касается Нуньес, то на счету 34-летней бразильянки 21 победа и пять поражений.