Кудряшов заявил, что Дацик является фаворитом поединка с Монсоном

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от поединка между Вячеславом Дациком и Джеффом Монсоном.

Напомним, что бой станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 5 августа в Москве.

– Слава набрал хорошие кондиции. Он в лучшей форме за последнее время. Его победа за счет физических кондиций ожидаема. Он забьет Монсона, если нет, Джефф в партере может сделать «север-юг», потому что Слава не такой хороший боец, – цитирует Кудряшова портал Mma.Metaratings.

Отметим, что в ночь на 24 февраля 51-летний Монсон уступил россиянину Александру Емельяненко единогласным решением судей в поединке на голых кулаках. Что касается Дацика, то 8 июля 41-летний спортсмен одолел бразильца Антонио Силву техническим нокаутом в боксерском бою.