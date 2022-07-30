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Уайт не смог назвать фаворита в бою Чимаева - Диас

Турнир состоится 10 сентября на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе.
30 июля 2022 09:20
автор: Александр Поволоцкий

Руководитель UFC Дана Уайт поделился ожиданиями от поединка между шведским спортсменом Хамзатом Чимаевым и американцем Нейтом Диасом.

Напомним, что бой возглавит турнир UFC 279.

«У Чимаева, каким бы он не был крутым и взрывным, у него нет опыта, который есть у других. Диас вынослив, он дрался со всеми, это его последний бой, поэтому никто не может считаться аутсайдером. Только не в UFC. У Диаса гангстерский менталитет, у Чимаева гангстерский менталитет», — приводит BJ Penn слова Уайта.

В последнем поединке, который состоялся в апреле 2022 года, Чимаев одолел единогласным решением судей бразильского бойца Гилберта Бернса и вышел на третье место рейтинга в полусреднем весе. Всего на его счету 11 побед в 11 боях по правилам ММА.

источник: BJ Penn
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