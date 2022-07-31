Уайт заявил, что поединок Павловича и Льюиса на турнире UFC 277 был остановлен слишком рано

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал исход поединка между россиянином Сергеем Павловичем и представителем США Дерриком Льюисом на турнире UFC 277.

Отметим, что бой был остановлен в первом раунде – американец упал на настил после серии ударов российского бойца. Тем самым, Павлович выиграл своего соперника техническим нокаутом.

– Думаю, да, остановка была слишком ранней. Буду честен, Дэн Мираглиотта – отличный судья. Если смотреть вживую на то, как он упал, возможно, девять из 10 человек в этой комнате остановили бы бой, включая меня, – сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Напомним, что в своей карьере 30-летний Павлович одержал 16 побед и потерпел одно поражение. Что касается Льюиса, то на счету 37-летнего спортсмена 26 побед и десять поражений. Один поединок с его участием был признанным несостоявшимся.