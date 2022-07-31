«Скоро узнаете, все объявим». Менеджер Александра Емельяненко о возможном завершении карьеры бойца

Никита Бурчак, представляющий интересы Александра Емельяненко, не стал комментировать информацию о том, что его клиент объявил о завершении соревновательной карьеры.

«Скоро узнаете, мы все объявим. Пока ничего сказать не могу», – приводит слова Бурчака MMA.Metaratings.

Ранее сам Емельяненко пообещал на своем YouTube-канале рассказать все подробности, появившейся информации о том, что он завершил карьеру.

Отметим, что в своей карьере Емельяненко принял участие в 38 боях по правилам ММА, в которых одержал 28 побед (20 нокаутом) и потерпел девять поражений. Еще один поединок завершился вничью.