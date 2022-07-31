Тренер Кияшко – о победе Павловича над Льюисом: Я ожидал, что бой завершится именно нокаутом

Тарас Кияшко, тренер российского бойца ММА Сергея Павловича, поделился мнением о победе своего подопечного в поединке с представителем США Дерриком Льюисом на турнире UFC 277.

Отметим, что бой был остановлен в первом раунде – американец упал на настил после серии ударов российского бойца. Тем самым, Павлович победил своего соперника техническим нокаутом.

– Я ожидал, что бой завершится именно нокаутом. По Деррику было видно, что он сильно был потрясен, потому что упал головой вперед, а следовательно я не считаю остановку преждевременной. Лишние удары по голове никому пользы не принесут. Я уверен, что если бы бой продолжился, результат был бы тот же, а урона Деррик получил бы больше, – цитирует Кияшко MMA.Metaratings.

Напомним, что в своей карьере 30-летний Павлович одержал 16 побед и потерпел одно поражение. Что касается Льюиса, то на счету 37-летнего спортсмена 26 побед и десять поражений. Один поединок с его участием был признанным несостоявшимся.